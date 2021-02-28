أرسنال يمتع ويقنع بمشاركة النني.. المدفعجية يهزمون ليستر بثلاثية في عقر داره

هزم أرسنال مضيفه ليستر سيتي في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، بنتيجة 3-1 في ملعب كينج باور ستاديوم، معقل الثعالب.

ورغم أن ليستر بدأ بالتسجيل عن طريق يوري تيلمانز في الدقيقة السابعة، إلا أن ثلاثية ديفيد لويز وأليكساندر لاكازيت ونيكولاس بيبي في الدقائق 40، و45+2، و53، أجهزت على فريق المدرب بريندان رودجرز.

أرسنال حصد نقطته الـ 37 وصعد للمركز التاسع، فيما يظل ليستر ثالثا بـ 49 نقطة.

وأنهى المدفعجية سلسلة من 4 مباريات دون فوز ضد ليستر في الدوري، حيث فاز رفاق جايمي فاردي 3 مرات وتعادلوا مرة واحدة.

بداية مخيبة

بداية المباراة لم تش بأي شكل عن بقية أحداثها. ضغط من البلجيكي تيلمانز على ويليان في الدقيقة السابعة، واختراق بسيط وسهل لدفاعات أرسنال وسط غياب من الضغط سواء من جرانيت تشاكا أو محمد النني، ليسدد ويسجل الهدف الأول في الدقيقة السابعة.

اللحظات التالية تميزت بتوتر مدفعجي وثقة من الثعالب، كاد أن يهدي بسببها بيرند لينو هدفا لفاردي بمنتهى السهولة.

إلا أنه بعد عشر دقائق، استرجع أرسنال توازنه، وحصل على ركلة جزاء ألغتها تقنية VAR بعد عرقلة من ويلفريد نديدي على نيكولاس بيبي، لكن اتضح أنها كانت خارج المنطقة.

ويليان يتألق

الصفقة المخيبة لآمال ميكيل أرتيتا، استفاقت في الدقيقة 40. تمريرة عرضية من خطأ قابلها ديفيد لويز برأسه معلنا التعادل.

وبعد 7 دقائق فقط، ومن جملة منظمة بين ويليان ولاكازيت وبيبي، سدد الإيفواري كرة ارتطمت في يد نديدي، ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجلها لاكازيت بنجاح، لينتهي الشوط الأول 2-1.

وفي الشوط الثاني، ومن هجمة مرتدة نموذجية، بدأت من مارتين أوديجارد الذي حل بديلا لإميل سميث رو المصاب في الشوط الأول، إلى ويليان، إلى بيبي، لم يجد الإيفواري صعوبة في هز شباك كاسبر شمايكل، معلنا الهدف الثالث.

وخرج النني في الدقيقة 67، وحل توماس بارتي في مكانه.

ورغم ضغط ليستر القوي في باقي الدقائق، إلا أن دفاع ووسط أرسنال كان لرفاق فاردي بالمرصاد، ليخرج المدفعجية بالنقاط الثلاث.

وفي مواجهة أخرى في نفس الجولة، تعادل كريستال بالاس 0-0 مع فولام، ليظل بالاس في المركز الـ 13 بـ 33 نقطة، أما فولام ففي المركز الـ 18 بـ 23 نقطة.