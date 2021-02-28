مباشر في إنجلترا - ليستر سيتي (1) - (0) أرسنال.. VAR يلغي ركلة جزاء للمدفعجية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليستر سيتي ضد أرسنال، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليستر المركز الثالث بـ 49 نقطة، فيما يحتل أرسنال المركز الـ 11 بـ 34 نقطة.

ويشارك محمد النني أساسي في صفوف أرسنال في ملعب كينج باور.

طالع تشكيل الفريقين، وتغطية لحظة بلحظة للمباراة من هنا

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ق15: تقنية الفيديو تلغي القرار، والحكم يحتسب خطأ من خارج منطقة الجزاء على نديدي

ق13: ويلفريد نديدي من الناحية الأخرى يرتكب خطأ على بيبي، بعد تعاون مع لاكازيت، وضربة جزاء لأرسنال.

ق7: خطأ قاتل في التحضير، يوري تيلمانز يحصل على الكرة ويخترق ويسجل الأول لليستر

انطلاق المباراة