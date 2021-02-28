انتهت في إنجلترا - ليستر سيتي (1) - (3) أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليستر سيتي ضد أرسنال، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليستر المركز الثالث بـ 49 نقطة، فيما يحتل أرسنال المركز الـ 11 بـ 34 نقطة.

ويشارك محمد النني أساسي في صفوف أرسنال في ملعب كينج باور.

طالع تشكيل الفريقين، وتغطية لحظة بلحظة للمباراة من هنا

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نهاية المباراة

ق67: النني يخرج وتوماس بارتي يحل في مكانه

ق53: هجمة مرتدة نموذجية.. من أوديجارد إلى ويليان إلى بيبي والهدف الثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: جووووول لاكازيت يحول ركلة الجزاء بنجاح

ق46: بعد رجوع الحكم لـ VAR.. ركلة جزاء لأرسنال هذه المرة. بيبي يسدد ونديدي يتصدى للكرة بيده.

ق42: سميث رو يخرج مصابا ويشارك بدلا منه مارتين أوديجارد

ق40: عرضية من ويليان تجد رأس لويز والهدف الأول لأرسنال والتعادل.

ق15: تقنية الفيديو تلغي القرار، والحكم يحتسب خطأ من خارج منطقة الجزاء على نديدي

ق13: ويلفريد نديدي من الناحية الأخرى يرتكب خطأ على بيبي، بعد تعاون مع لاكازيت، وضربة جزاء لأرسنال.

ق7: خطأ قاتل في التحضير، يوري تيلمانز يحصل على الكرة ويخترق ويسجل الأول لليستر

انطلاق المباراة