مدافع ليفربول: مباراة شيفيلد ستكون معركة

الأحد، 28 فبراير 2021 - 13:34

كتب : FilGoal

ليفربول - شيفيلد - محمد صلاح

يتوقع أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن يواجه فريقه صعوبة بالغة صد شيفيلد يونايتد يوم الأحد في الدوري الإنجليزي، ووصف المباراة بالمعركة.

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع ناديه: "ليست هناك مباراة سهلة ضد شيفيلد يونايتد. كانت مواجهتهم من أصعب المباريات التي لعبناها الموسم الماضي، خاصة المباراة خارج ملعبنا".

وأضاف "شيفيلد يملك نفس اللاعبين الذين يتمتعون بالكفاءة العالية، ولديهم مدرب رائع يحظى بتقدير جيد، وهم بحاجة ماسة إلى النقاط أيضًا".

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وتابع "إنها واحدة من أصعب المباريات في الموسم ولا علاقة لها بمستوانا أو مستواهم في الوقت الحالي، ستكون معركة".

وأتم "نأمل أن نتألق ونقدم ما يكفي للحصول على النقاط الثلاث. لكننا بحاجة إلى الاستعداد للقتال أولاً، لأنهم سيكونون بالتأكيد مستعدين لنا كذلك".

ليفربول يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، وفقد آماله إكلينيكيا في الاحتفاظ باللقب.

ويتواجد شيفيلد يونايتد في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

ليفربول شيفيلد يونايتد أندي روبرتسون
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