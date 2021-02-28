قائد يونايتد: نأمل إفساد مسيرة تشيلسي

الأحد، 28 فبراير 2021 - 12:44

كتب : FilGoal

أزبيليكويتا - ماجواير - تشيلسي - مانشستر يونايتد

يريد هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد إفساد رحلة النتائج الجيدة التي يحققها تشيلسي مؤخرا حين يلعب الفريقان يوم الأحد.

يونايتد سيحل ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي.

وقال ماجواير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من الواضح أن مواجهة تشيلسي ستكون مباراة صعبة لكننا ذهبنا هناك العام الماضي وفزنا وسنسعى لفعل ذلك مرة أخرى".

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وأضاف "إنهم يلعبون بشكل جيد للغاية ويتطورون بشكل جيد حقًا ولا يستقبلون العديد من الأهداف، لذلك فهي بداية جيدة لهم. نأمل إفساد ذلك".

توماس توخيل المدير الفني الجديد لتشيلسي لم يُهزم في 8 مباريات في جميع المسابقات قبل مواجهة يونايتد.

وعن ذلك أوضح ماجواير "إنه تغيير عظيم في تشيلسي، إنهم مجموعة رائعة من اللاعبين ولديهم الكثير من المواهب والأموال التي أنفقوها في الصيف، لقد بدأوا في التماسك، وبدأوا في الظهور بشكل جيد، لكن علينا أن ننظر إلى أنفسنا، أولا وقبل كل شيء".

وأتم "ندخل المباراة وكلنا ثقة وإيمان. سوف نتأكد من أننا نلعب بكل قوتنا لنحصل على النقاط الثلاث".

ويحتل يونايتد المركز الثاني بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

بينما يتواجد تشيلسي في المركز الخامس بفارق 19 نقطة عن سيتي.

مانشستر يونايتد تشيلسي هاري ماجواير
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