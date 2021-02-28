مجموعة مصر - توجو تطلب نقل مباراتها خارج جزر القمر

كشف أوجستين أميجا المتحدث الرسمي للاتحاد التوجولي لكرة القدم طلب الاتحاد نقل مباراة المنتخب ضد مضيفه جزر القمر خارج الأخيرة.

وقال أميجا لـFilGoal.com:"قدمنا طلبا رسميا لكاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) لنقل المباراة لبلد آخر بسبب انتشار فيروس كورونا في جزر القمر وارتفاع الإصابات اليومية منذ يناير المنصرم".

وأضاف "ننتظر رد كاف وكذلك موافقة اتحاد جزر القمر، إذا وافق الاتحاد المحلي سيوافق مباشرة الاتحاد الإفريقي".

ومنتظر أن تحل توجو ضيفة على جزر القمر في 22 مارس المقبل في الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وتحتل توجو المركز الأخير في ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطة وتسبقها كينيا (3)، بينما تتصدر مصر برصيد 8 نقاط متساوية مع جزر القمر.

وفي الجولة الخامسة تحل مصر ضيفة على كينيا.

بينما تستضيف جزر القمر في الجولة الأخيرة بينما تلعب توجو ضد ضيفتها كينيا.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى البطولة القارية التي ستستضيفها الكاميرون في يناير 2022.