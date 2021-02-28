توخيل: قاتلنا في باريس للتعاقد مع برونو فرنانديز

الأحد، 28 فبراير 2021 - 11:36

كتب : FilGoal

احتفال برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد - رسمة أحمد نبيل

كشف توماس توخيل مدرب تشيلسي محاولته التعاقد مع برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد حين قاد الأول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

وقال توخيل في تصريحات صحفية:"قاتلنا للتواصل معه ولانتدابه للفريق. تعرفت عليه بالتفصيل، شاهدنا مباريات كثيرة له، تابعناه، وحاولنا التواصل معه".

وأضاف "لكنه قرر الذهاب لمانشستر يونايتد، لم أتواصل معه بشكل شخصي، لكننا حاولنا وذهب هو في اتجاه آخر. مؤسف أننا سنواجهه".

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في يناير 2020 حصل يونايتد على خدمات لاعب الوسط البرتغالي البالغ عمره 26 عاما مقابل 55 مليون يورو.

وتألق برونو بالقميص الأحمر ليونايتد وسجل 34 هدفا وأرسل 21 تمريرة حاسمة في 60 مباراة.

ويحل برونو ورفاقه ضيوفا على تشيلسي يوم الأحد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

برونو فرنانديز مانشستر يونايتد تشيلسي
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