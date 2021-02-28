سولشاير: أنا أسوأ خاسر في يونايتد.. لم تروا ما شاهده اللاعبون

الأحد، 28 فبراير 2021 - 11:25

كتب : FilGoal

ٍسولشاير - مانشستر يونايتد - ليدز

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إنه يكره الخسارة أكثر من برونو فيرنانديز نجم فريقه، لكن غضبه لم يظهر أمام الكاميرات بخلاف الأخير.

وصرح النرويجي للصحفيين "لو ترضى بالخسارة في يونايتد، فأنت في المكان الخاطئ".

وواصل "لا أبدي إحباطي مثل برونو، لكن أعتقد أني أسوأ خاسر في النادي".

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وأتم "لم تروا ذلك، لكن بعض اللاعبين شاهدوه".

ويظهر سولشاير هادئا عندما تسوء أمور يونايتد في الميدان، بخلاف برونو البرتغالي لاعب وسط الفريق.

ويحل يونايتد ضيفا على تشيلسي اليوم الأحد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل الفريق في هذه المواجهة الصعبة أن يواصل مطاردة مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري.

ويحتل سيتي المركز الأول ويليه يونايتد بفارق 13 نقطة.

مانشستر يونايتد سولشاير
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