مرجان: الأهلي we السلام ملعبنا الرئيسي.. ولكننا نحترم الرؤية الفنية

الأحد، 28 فبراير 2021 - 11:04

كتب : FilGoal

الأهلي - المريخ

شدد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، أن ملعب الأهلي we السلام، هو ملعب الفريق الرئيسي، إلا أن الرؤية الخاصة بالجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني هي من تفضل لعب مباريات دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

وقال مرجان عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090: "مباراة الأهلي وفيتا كلوب على استاد القاهرة الساعة 9 مساء يوم 6 مارس المقبل، ووصلنا خطاب من كاف بذلك".

وأوضح "الملعب الأساسي لنا هو ملعب الأهلي we السلام. ولكن الأولوية لاحترام الرؤية الفنية، الجهاز الفني يفضل استاد القاهرة، فالمشوار الإفريقي مهم جدا، لسعينا للوصول لكأس العالم للأندية، ونحاول دائما ألا نتأخر عن الرؤية الفنية".

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وأكمل "استاد الأهلي نلعب عليه مبارياتنا المحلية في الدوري والكأس".

وكشف "كل الرحلات الخارجية في دوري الأبطال بطائرة خاصة حفاظا على سلامة اللاعبين من فيروس كورونا، ومنحهم فترة الراحة الكافية لاستكمال المشوارين المحلي والإفريقي في ظل ضغط المباريات".

في دوري الأبطال يحتل سيمبا صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على الأهلي، ويأتي بعده فيتا كلوب في المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا المريخ دون نقاط.

الأهلي فيتا كلوب في إفريقيا محمد مرجان
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