ميرور: كلوب سيترك ليفربول في هذه الحالة.. وجيرارد سيخلفه

بعيدا عن التراجع المحلي الحاد لليفربول في الموسم الحالي والذي يزيد الضغط على كاهل مدربه الألماني يورجن كلوب، يبقى سبب آخر قد يعجل برحيل المدير الفني المخضرم عن قلعة أنفيلد رود.

وفقا لتقرير صحيفة ميرور الإنجليزية.

هذا السبب هو تدريب ألمانيا، وفقا لما ذكرته الصحيفة، والتي كتبت وفقا لمصدر في ليفربول أن كلوب سيوافق على خلافة يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب مانشافت.

لكن متى؟

لا يزال لوف مدربا لألمانيا، جدد الاتحاد الألماني لكرة القدم الثقة فيه رغم الخسارة التاريخية بنتيجة 6-صفر ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية العام الماضي.

وعقده مع الاتحاد ممتد حتى نهاية مونديال 2022. يقود لوف الفريق منذ 2006.

وتقول ميرور إن الاتحاد الألماني يريد كلوب خليفة للوف، حين ينتهي وقت الأخير في مقعد الرجل الأول في المنتخب المتوج بالمونديال 4 مرات وباليورو 3 مرات.

وأشارت ميرور إلى أن البديل الأقرب لخلافة كلوب في حال رحيله عن ليفربول يبقى ستيفن جيرارد، مدرب رينجرز وأيقونة الريدز السابق.

ولذلك يتابع مسؤولو ليفربول المدرب الإنجليزي عن كثب تحسبا للتعاقد معه مستقبلا.

يقود كلوب (53 عاما) فريق ليفربول منذ أكتوبر 2015، توج مع الفريق بأربعة ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020 والذي استعاده النادي بعد غياب 3 عقود.

وخسر كلوب نهائيين قاريين مع الريدز.

ويمتد عقد كلوب مع ليفربول إلى 2024.

وتراجعت نتائج الفريق بشدة في الموسم الحالي من الدوري إذ يحتل حاليا المركز السادس مبتعدا بـ22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

لكنه وضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على مضيفه لايبزيج بهدفين دون رد في ذهاب الدور ثمن النهائي.

ويحل ليفربول ضيفا على شيفيلد يونايتد اليوم الأحد في الجولة 26 من الدوري.