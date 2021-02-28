ميرور: كلوب سيترك ليفربول في هذه الحالة.. وجيرارد سيخلفه

الأحد، 28 فبراير 2021 - 10:49

كتب : نادر عيد

كلوب غاضب من أداء ليفربول أمام ليدز يونايتد

بعيدا عن التراجع المحلي الحاد لليفربول في الموسم الحالي والذي يزيد الضغط على كاهل مدربه الألماني يورجن كلوب، يبقى سبب آخر قد يعجل برحيل المدير الفني المخضرم عن قلعة أنفيلد رود.

وفقا لتقرير صحيفة ميرور الإنجليزية.

هذا السبب هو تدريب ألمانيا، وفقا لما ذكرته الصحيفة، والتي كتبت وفقا لمصدر في ليفربول أن كلوب سيوافق على خلافة يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب مانشافت.

أخبار متعلقة
التركيز على استعادة الثقة ورفع اللياقة في معسكر الإسماعيلي مواعيد مباريات الأحد 28 فبراير 2021.. الأهلي ضد طلائع الجيش وتشيلسي يتحدى يونايتد حفاظا على التقليد المعهود.. التعادل يحسم مواجهة نيوكاسل وولفرهامبتون الطويلة: كريم فؤاد ضمن اكتشافات بنفيكا.. وهذا موقف الأهلي منه

لكن متى؟

لا يزال لوف مدربا لألمانيا، جدد الاتحاد الألماني لكرة القدم الثقة فيه رغم الخسارة التاريخية بنتيجة 6-صفر ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية العام الماضي.

وعقده مع الاتحاد ممتد حتى نهاية مونديال 2022. يقود لوف الفريق منذ 2006.

وتقول ميرور إن الاتحاد الألماني يريد كلوب خليفة للوف، حين ينتهي وقت الأخير في مقعد الرجل الأول في المنتخب المتوج بالمونديال 4 مرات وباليورو 3 مرات.

وأشارت ميرور إلى أن البديل الأقرب لخلافة كلوب في حال رحيله عن ليفربول يبقى ستيفن جيرارد، مدرب رينجرز وأيقونة الريدز السابق.

ولذلك يتابع مسؤولو ليفربول المدرب الإنجليزي عن كثب تحسبا للتعاقد معه مستقبلا.

يقود كلوب (53 عاما) فريق ليفربول منذ أكتوبر 2015، توج مع الفريق بأربعة ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020 والذي استعاده النادي بعد غياب 3 عقود.

وخسر كلوب نهائيين قاريين مع الريدز.

ويمتد عقد كلوب مع ليفربول إلى 2024.

وتراجعت نتائج الفريق بشدة في الموسم الحالي من الدوري إذ يحتل حاليا المركز السادس مبتعدا بـ22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

لكنه وضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على مضيفه لايبزيج بهدفين دون رد في ذهاب الدور ثمن النهائي.

ويحل ليفربول ضيفا على شيفيلد يونايتد اليوم الأحد في الجولة 26 من الدوري.

ليفربول كلوب
نرشح لكم
أخر الأخبار
كييزا: لازلنا نؤمن بقدرتنا على الفوز بالدوري الإيطالي.. لا مجال لالتماس الأعذار 10 دقيقة | الدوري الإيطالي
مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نلغ مسحات كورونا ولكن "أخلينا مسؤوليتنا".. الأندية عليها تحمل التكاليف 24 دقيقة | الدوري المصري
مجموعة مصر - توجو تطلب نقل مباراتها خارج جزر القمر 29 دقيقة | إفريقيا
بيكام: إنتر ميامي عامل جذب للاعبين كبار من نوعية ميسي ورونالدو.. بشرط وحيد 41 دقيقة | أمريكا
كلوب: صلاح ليس مجرد هداف وأتمنى بقاءه مع ليفربول لفترة طويلة 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توخيل: قاتلنا في باريس للتعاقد مع برونو فرنانديز ساعة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: أنا أسوأ خاسر في يونايتد.. لم تروا ما شاهده اللاعبون ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: شالكه يقرر إقالة جروس ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك