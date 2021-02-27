كرة سلة - الخطيب بعد فوز سيدات الأهلي بكأس مصر: الفترة المقبلة تحتاج لجهد مضاعف

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تهنئة الجهاز الفني ولاعبات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي بعد الفوز ببطولة كأس مصر.

وفازت سيدات الأهلي بكأس مصر بعد الفوز على سبورتنج في المباراة النهائية. (طالع التفاصيل)

وأشاد رئيس الأهلي بأداء الفريق وإصرار اللاعبات على تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة.

وأكد على تقديره للجهد الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبات على مدار مشوار البطولة، وتحقيق نتائج تلبي طموحات الأهلي وجماهيره.

وأشار إلى أن الفوز ببطولة كأس مصر يعتبر خطوة طيبة ولكن الفترة المقبلة تحتاج إلى جهود مضاعفة على كل المستويات لإسعاد الجماهير.