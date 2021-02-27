سلة – سيدات الأهلي يفزن بـ كأس مصر بعد مباراة ماراثونية

حصد فريق سيدات الأهلي لقب كأس مصر لكرة السلة، بعد الفوز على سبورتنج في المباراة النهائية.

المواجهة التي امتدت للأوقات الإضافية، لم تُحسم إلا قبل نهايتها بثانيتين، بفضل ثنائية سجلتها نادين السلعاوي لتحسم فوز الأهلي 82-80.

وتمكنت سيدات الأهلي من إنهاء الربع الأول من الأول من اللقاء بتقدمهم على حساب الضيوف بنتيجة 17-16، ولكن فريق سبورتنج عاد وأنهى الربع الثاني والشوط الأول لصالحه بنتيجة 36-32.

وعادت سيدات الأهلي الى اللقاء في الربع الثالث من المباراة حيث تمكنوا من انهائه بنتيجة 54-51، وتواصل لاعبات الأهلي التقدم في المواجهة وينهون الشوط الثاني والمباراة بنتيجة التعادل 72-72 والاتجاه الى شوط إضافي.

هذا وانتهى الشوط الخامس بعد نهاية الأشواط الاصلية من المباراة النهائية بتتويج النادي الأهلي بلقب كأس مصر بعد نهاية اللقاء بنتيجة 82-80.

وبالتالي، أضافت سيدات الأهلي اللقب الثالث إلى خزائنهن هذا الموسم.

فقد فاز فريق السيدات سابقا بالسوبر المصري، ودوري المختلط.