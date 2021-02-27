بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. أستون فيلا يفوز على ليدز

شارك أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في انتصار أستون فيلا على ليدز يونايتد في الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

وانتصر أستون فيلا بهدف سجله أنور الغازي في الدقيقة 5 من عمر اللقاء.

الانتصار رفع رصيد أستون فيلا للنقطة 39 ليحتل المركز الثامن وله مباراتين مؤجليتن.

فيما توقف رصيد ليدز عند النقطة 35 من 26 مباراة ليحتل المركز العاشر.

وبدأ أحمد المحمدي المباراة في التشكيل الأساسي وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 80.

ليكون المحمدي قد شارك أساسيا في أخر مباراتين لأستون فيلا.

أما تريزيجيه، فشارك في الدقيقة 88 بدلا من الغازي.

ومنذ إصابة تريزيجيه ضد وست هام، لم يبدأ الجناح المصري أي مباراة، إذ شارك 6 مباريات كبديل عقب عودته من الإصابة وجلس على دكة البدلاء في مباراة واحدة.

ويلعب أستون فيلا في المباراة المقبلة ضد شيفيلد يونايتد، فيما يلعب ليدز ضد وست هام.