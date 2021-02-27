مصطفى محمد: أحب احتفال القوس والسهم لأنه يخص "عائلتي".. فوز الفريق أهم من أهدافي

السبت، 27 فبراير 2021 - 21:06

كتب : FilGoal

لاعبو جالاتا سراي وأردا تروان يحتفلون بهدف مصطفى محمد في إيرزوروم سبور

الاحتفاء بـ مصطفى محمد في تركيا كبير، ولم لا، فمهاجم الزمالك المعار لجالاتا سراي سجل ثنائيته الأولى مع الفريق.

محمد، الذي سجل مرتين في فوز فريقه على إيرزوروم سبور 2-0 قال عقب المباراة في تصريحات نقلتها جريدة حرييت: "أحب احتفال القوس والسهم، لأنه يخص عائلتي".

ومن المتوقع أن يكون محمد قاصدا لنادي الزمالك الذي يلعب معارا منه لجالاتا سراي، والذي يحمل شعاره قوسا وسهما.

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وأوضح "لقبي المفضل هو الأناكوندا".

وعن المباراة قال: "مبروك لكل الفريق. هو فوز مهم ولعبنا بشكل جيد، من المهم أن يفوز الفريق، هذا الأمر أهم من تسجيلي للأهداف".

واصل مصطفى محمد التألق، وسجل أول ثنائية في مسيرته مع جالاتا سراي في شباك إيرزوروم سبور.

فاز جالاتا سراي على إيرزوروم سبور بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "ترك تيليكوم أرينا"، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري التركي.

سجل مصطفى محمد هدفا جالاتا سراي في الشوط الأول. هدفان رفعا رصيد مصطفى محمد إلى 6 أهداف في 6 مباريات مع العملاق التركي في انطلاقة صاروخية للنجم المصري.

الفوز رفع رصيد جالاتا سراي للنقطة الـ57 في صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط عن بشيكتاش الذي يملك مباراة أخرى مع مالاتيا سبور، فيما تجمد رصيد إيرزوروم عند 25 نقطة في المركز الـ18.

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