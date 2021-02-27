جوارديولا: سيتي محظوظ للحصول على نقاط مباراة وست هام

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه كان محظوظا للفوز على وست هام.

وانتصر مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 على وست هام في الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا لقناة "BT Sports" بعد المباراة: "عانينا في الشوط الأول، لكننا كنا أفضل في الشوط الثاني. بعد أول 45 دقيقة أدركنا أننا لم نقدم أي شيئا جميلا".

وأضاف "لعبنا أفضل في الشوط الثاني، وكنا أفضل بكثير من الشوط الأول، لكن هذا طبيعي حين تلعب بعد يومين فقط من مباراة دوري أبطال أوروبا، وتلعب مباريات كثيرة في الدوري ودوري الأبطال دون خسارة".

ولعب مانشستر سيتي ضد بروسيا مونشنجلادباخ يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا وانتصر بهدفين دون مقابل.

وواصل جوارديولا "كنا محظوظين للحصول على نقاط المباراة".

وعن تسجيل روبن دياش وجون ستونز لهدفي سيتي، قال: "هما أفضل من يلعب بالرأس".

وتابع "رياض (محرز) قدم كرة رائعة وإنهاء الهجمة كان رائع (من ستونز)".

وحول استقبال الفريق لهدف بعد الحفاظ على نظافة الشباك في المباريات الماضية، قال: "الطبيعي هو استقبال الأهداف، خصوصا أننا نواجه فريقا يلعب على الهجمات المرتدة".

واستمر "كان من الصعب السيطرة على (جيسي) لينجارد و(ميكايل) أنطونيو و(بابلو) فورنالس".

وحول الاتهامات التي وُجهت لجوارديولا بـ "الانتهاء" –كما قال له المراسل- بعد البداية الضعيفة لسيتي في الدوري، والتي رد عليها بـ20 انتصارا متتاليا، قال: "هذا يدل أن مواسمي السابقة كان جيدة".

وأتم "الموسم لا يزال طويلا والحسابات ستكون هامة بنهايته".

ويحتل سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بـ62 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد الذي لديه مباراة مؤجلة ويحتل المركز الثاني بـ49 نقطة.