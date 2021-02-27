مباشر الدوري التركي - جالاتا سراي (1)-(0) إيرزوروم.. جووول أول لمصطفى محمد

السبت، 27 فبراير 2021 - 17:31

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدف جالاتا سراي الأول في فنرباهشتة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جالاتا سراي وإيرزوروم سبور، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدروي التركي.

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ق. 37 ركنية أخرجها الدفاع ووصلت إلى هنري أونيكيرو الذي أرسل عرضية على رأس إيمري كلينيتش، لكن الحارس تصدى لها لتصل إلى مصطفى محمد الذي استلم الكرة وسدد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 35 تصويبة أولى من خارج منطقة الجزاء، لكن بجانب القائم.

بداية المباراة

الدوري التركي جالاتا سراي مصطفى محمد
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