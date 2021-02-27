مباشر الدوري التركي - جالاتا سراي (1)-(0) إيرزوروم.. جووول أول لمصطفى محمد
السبت، 27 فبراير 2021 - 17:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جالاتا سراي وإيرزوروم سبور، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدروي التركي.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
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ق. 37 ركنية أخرجها الدفاع ووصلت إلى هنري أونيكيرو الذي أرسل عرضية على رأس إيمري كلينيتش، لكن الحارس تصدى لها لتصل إلى مصطفى محمد الذي استلم الكرة وسدد في المرمى مسجلا الأول.
GOL! Mostafa Mohammed ! dk'37 @mmostafa_11
Yine yazdı.
Galatasaray 1-0 Erzurumspor
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Tüm goller ve önemli pozisyonlar için> @GOLAZOOOSports #GSvERZ pic.twitter.com/aq2wr6CSQj— ６Ｐａｓ (@golvideolari_3) February 27, 2021
ق. 35 تصويبة أولى من خارج منطقة الجزاء، لكن بجانب القائم.
بداية المباراة