كاسانو: نتائج يوفنتوس في دوري الأبطال ساءت منذ وصول رونالدو

هاجم أنطونيو كاسانو لاعب ميلان وإنتر السابق، كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس من جديد.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكان لاعب ريال مدريد السابق قد وصف البرتغالي بـ "الأناني". (طالع التفاصيل)

وقال كاسانو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "لديه عام آخر في عقده، يوفنتوس ضم رونالدو لفوز بلقب دوري الأبطال، لكنهم حققوا نتائج اسوأ منذ وصوله، يستطيعون الفوز بالدوري الإيطالي دون، هذا مشروع خاطئ".

وخرج يوفنتوس في نسخة 2018-19 أمام أياكس من ربع النهائي ومن أولمبيك ليون الفرنسي في ثمن نهائي النسخة الماضية.

وأضاف "لمدة 12 عاما الفوز هو ما يهم يوفنتوس، وهو إلزامي، لكنهم حاولوا تغيير جلدهم مع ماوريسيو ساري وأندريا بيرلو".

وتابع "رونالدو ليس لديه شيئا ليفعله مع أفكار بيرلو، سيظل يسجل لأنه يستطيع ذلك حتى ولو كان جالسا، يتوغل من الجهة اليسرى ويدمر المرمى وأهدافه الرأسية فريدة".

وأتم "بيرلو يريد بناء الهجمات من الخلف، والضغط العالٍ من الأمام، رونالدو بإمكانه حسم المباريات لكنه لا يشارك في ذلك كثيرا، ذلك أعتقد أنه قدم أداءً سيئا في هذه السنوات ما لم يتمكنوا من الفوز بدوري الأبطال".

رونالدو (36 عاما) شارك مع يوفنتوس في 117 مباراة سجل 90 هدفا في جميع المسابقات.

وحقق رفقة البيانكونيري بطولتي الدوري الإيطالي ومثلها للسوبر المحلي.