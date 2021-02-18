كاسانو: رونالدو أناني ولا يُناسب خطط بيرلو في يوفنتوس

هاجم أنطونيو كاسانو لاعب روما السابق، كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس بعد خسارة السيدة العجوز من بورتو في دوري أبطال أوروبا.

وخسر يوفنتوس من بورتو بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال كاسانو لـ قناة "بوبو تي في" الإيطالية عبر يوتيوب عن رونالدو: "أقول دائما إنه ظاهرة، وسجل بليون هدفا، لكنه لا يناسب خطط بيرلو في كرة القدم".

وأضاف "يسجل هدفا في المباراة، هذا صحيح، لكنه يعاني مع أفكار أندريا، هو أناني نوعا ما ولا يهتم بتسجيل عناصر الفريق للأهداف".

وشدد "يعيش لكي يسجل الأهداف والوضع الآن يُصبح أكثر سوءً".

وتابع "سنة بعد سنة يواجه بعض الصعوبات".

وأتم "يوفنتوس يحاول تغيير خطته ليلعب كرة قدم مناسبة بسبب إمكانيات رونالدو".

ولعب رونالدو 116 مباراة مع يوفنتوس وسجل خلالها 88 هدفا وصنع 21.

وسبق لكاسانو اللعب لأندية روما وريال مدريد وبارما وإنتر.

ومثل كاسانو منتخب إيطاليا في 39 مباراة وسجل 10 أهداف.