سكولز: مانشستر يونايتد الأقوى في الدوري الأوروبي.. وقادر على تخطي ميلان

يرى بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق أن فريقه قادر على تخطي عقبة ميلان في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وقال سكولز عبر شبكة "BT Sports": "مانشستر يونايتد يمتلك أفضل قائمة في الدوري الأوروبي، ظننا ذلك الموسم الماضي، لكن إشبيلية كان متواجدا ويعرفون كيف تسير الأمور في المسابقة، لذلك كانت الأمور صعبة".

وأضاف "تلك فرصة كبيرة ليونايتد للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، قد تكون هناك بعض المباريات الكبيرة، وقد تخوض مباريات سيئة، لننتظر ونرى".

وأتم "يونايتد أفضل بكثير من أرسنال وتوتنام، واعتقد أن الفريق قادر على تخطي ميلان".

تاريخيا ستكون تلك المواجهة الرسمية الأولى بين الفريقين خارج دوري أبطال أوروبا.

ويعد ميلان أكثر فريق أقصى الشياطين الحمر من الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال برصيد 4 مرات بالتساوي مع ريال مدريد.

ويعد واين روني هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 6 أهداف.

ويتقاسم كلا الفريقين الفوز في اللقاءات العشرة السابقة برصيد 5 انتصارات لكل فريق.