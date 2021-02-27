مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (0) - (0) وست هام.. فرصة خطيييرة للضيوف

السبت، 27 فبراير 2021 - 14:16

كتب : FilGoal

مايكل أنطونيو - وست هام - مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

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د.19 خطييرة، تسديدة من جيسي لينجارد يبعدها جون ستونز قبل الوصول إلى المرمى لكنها لا تخرج من الملعب وتذهب إلى رأس سوتشيك الذي يمرر إلى مايكل أنطونيو لكن لا يتمكن الأخير من السيطرة على الكرة.

د.07 تمريرة ضعيفة داخل منطقة الجزاء من إيدرسون تصل إلى فيرناندينيو مع محاولة من توماس سوتشيك للغضط لكنه ارتكب خطأ لصالح لتمر اللعبة بسلام.

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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