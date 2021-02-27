انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (2) - (1) وست هام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

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د.69 جووول الهدف الثااااني، جون ستونز يسجل، ركنية نفذها رياض محرز شتت الدفاع الكرة وصلت إلى زينشينكو ودي بروين، كلاهما تبادل الكرة ليقرر زينشينكو لعب الكرة إلى محرز الذي يخترق ويمرر إلى ستونز الذي سدد من داخل المنطقة الكرة في الشباك من لمسة واحدة.

د.58 خطيييرة، هجمة مرتدة من مانشستر سيتي بقيادة كيفن دي بروين وانطلاقة ثم اختراق بعد مراوغة متميزة وعرضية داخل منطقة الست ياردة لكن تمر بأمان لأن لا أحد من. لاعبي سيتي تابع الكرة.

نهاية الشوط الأول

د.44 جووول التعادل لوست هام يونايتد عن طريق مايكل أنطونيو، لعبة مقطوعة من مانشستر سيتي تصل الكرة إلى فلاديمير كوفال على الطرف الأيمن يرسل عرضية أرضية إلى جيسي لينجارد الذي يمرر الكرة لتصل إلى أنطونيو الذي يسكنها الشباك ببراعة.

د.39 خطيييرة تمريرة طولية وصلت إلى جيسي لينجارد الذي انطلق وأرسل كرة عرضية إلى مايكل أنطونيو الذي سدد لكن القائم يحول الكرة إلى ضربة مرمى.

د.31 مانشستر سيتي يعترض تمريرة خاطئة لتصل الكرة إلى فيران توريس الذي ينطلق ويسدد لكن راندولف يمسك بالكرة.

د.30 جوووول الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق روبن دياز، تمريرة طولية من الدفاع إلى كيفن دي بروين الذي أرسل عرضية من الطرف الأيمن من خارج المنطقة وبعيدا عنها ليسكنها روبن دياز برأسية متقنة في الشباك.

د.19 خطييرة، تسديدة من جيسي لينجارد يبعدها جون ستونز قبل الوصول إلى المرمى لكنها لا تخرج من الملعب وتذهب إلى رأس سوتشيك الذي يمرر إلى مايكل أنطونيو لكن لا يتمكن الأخير من السيطرة على الكرة.

د.07 تمريرة ضعيفة داخل منطقة الجزاء من إيدرسون تصل إلى فيرناندينيو مع محاولة من توماس سوتشيك للغضط لكنه ارتكب خطأ لصالح لتمر اللعبة بسلام.

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل