التشكيل - أجويرو ومحرز يقودان هجوم سيتي.. وأنطوينو ولينجارد وفورنالس لـ وست هام

السبت، 27 فبراير 2021 - 13:46

كتب : FilGoal

سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي - مرسيليا

دفع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالثلاثي فيران توريس وسيرخيو أجويرو ورياض محرز لقيادة خط هجومه ضد وست هام يونايتد.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وتعد تلك هي أول مشاركة لأجويرو كأساسي مع سيتي منذ 4 أشهر غاب خلالها بسبب الإصابة.

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ويلعب في خط وسط سيتي الثلاثي إلكاي جوندوجان وفيرناندينيو وكيفين دي بروين.

وجاء تشكيل سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – جون ستونز – أوليكساندر زينشينكو

الوسط: دي بروين – فيرناندينيو – جوندوجان

الهجوم: محرز – أجويرو – توريس

أما ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد فدفع بمايكل أنطونيو لقيادة خط الهجوم بجانب الثنائي بابلو فرونالس وجيسي لينجارد.

ويلعب في خط الوسط الرباعي ديكلان رايس وتوماس سوتشيك وفلاديمير كوفال وبن جونسو.

وجاء تشكيل وست هام يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دارين راندولف

الدفاع: عيسى ديوب – كريج داوسون – آرون كريسويل

الوسط: جونسون – رايس – سوتشيك – كوفال – لينجارد – فورنالس

الهجوم: أنطوينو

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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