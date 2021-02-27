كلوب: لن نقوم بعملية إعادة بناء كبيرة فقط بعض التعديلات.. نحن لا زلنا ليفربول

السبت، 27 فبراير 2021 - 13:00

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه لن يقوم بعملية إعادة بناء كبيرة لكنه سيتجه لبعض التعديلات خاصة وأن الفريق الحالي لم يحظ بفرصة للعب معا لفترة طويلة بشكل فعلي. وذلك في حواره مع صحيفة "تايمز" البريطانية.

وصرح كلوب: "إعادة بناء الفريق؟ لا. لا أعتقد أن الوقت قد حان لعملية إعادة بناء كبيرة مثلما أفهم الأمر، 6-7 لاعبين يرحلون ومحاولة التخلص منهم وضم لاعبين جدد".

وواصل "تشكيل هذا العام لم يحظ بالفرصة للعب معا لمرة واحدة فعليا. لا أعتقد أن الأمر سيكون معقولا إن تم النظر له بهذا الشكل، وفوق لك لشيء بالطبع بعض التعديلات ستحدث".

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وأكمل "يجب أن نتفاعل مع الموقف لكن بالتخطيط في نفس الوقت، للمستقبل وكل تلك الأشياء، لست واثقا أن بإمكاننا فعل ذلك هذا الصيف، لكن هذا ما سنحاول فعله".

وتابع "الرسالة الهامة في اللحظة الحالية حتى هي أننا لا زلنا ليفربول وهذا ما نشعر به".

وأردف "نحن ليفربول حينما فزنا بـ20 مباراة على التوالي أو أي كان، وحينما لم نعد نفوز بالمباريات أو نخسرها؟ لا. نحن لا زلنا ليفربول وهذا ما أحبه".

وأتم "هذا بالطبع يمنحني الطاقة، لذا أنا لست هنا فقط من أجل الاحتفالات الكبيرة. أنا هنا للعمل، وكان ذل عملا صعبا أو قذرا فليس لدي مشكلة سأعمل".

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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