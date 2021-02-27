مدرب سيمبا: تفاجئت بعدم البدء بأفشة والسولية.. وليس الجو أو الجمهور من يساعدك للفوز

السبت، 27 فبراير 2021 - 11:32

كتب : FilGoal

ديديه جوميز - سيمبا التنزاني

أوضح ديديه جوميز المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني أنه لم يتوقع أن عدم البدء محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية ثنائي الأهلي في لقاء الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.

ورد على هل اختار إقامة اللقاء في الثالثة عصرا، ويتمنى أن يتأهل فريقه رفقة الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

المدير الفني الفرنسي تحدث عن لقاء الأهلي قائلا: "كانت مباراة صعبة والأهلي حصل على فرص للتسجيل، سيطرنا على الشوط الأول، والشوط الثاني كان متوازنا، واعتقد أننا استحققنا الفوز بالمباراة".

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وأضاف عبر قناة النهار "الأهلي قوي جماعيا ويلعب على الأطراف والعمق ولذلك من المُعقد السيطرة على كل شيء ضده، لذلك اعتمدنا على أسلوب محدد قبل المباراة بأسبوع، ولست متفاجئا لكن سيمبا فريق جيد يستطيع لعب كرة قدم جيدة".

وواصل "الأهلي على الرغم من قائمته، والآن أعلم لماذا هم رقم واحد في إفريقيا وكيف قدموا أداءً جيدا أمام بايرن ميونيخ، كان من الصعب الفوز ضدهم (بايرن) وكان يحتاج لمعجزة لكنهم قدموا أداءً جيدا".

وعن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تحدث قائلا: "مدرب كبير وناجح واحترمه كثيرا والأهلي معه قويا، أنا متأكد أنهم قادرين على التأهل لربع النهائي رغم أن مواجهة فيتا كلوب ستكون صعبة".

وردا عن هل تفاجئ بعدم مشاركة أفشة والسولية في المباراة، أجاب: "بيتسو يعرف فريقه جيدا، لذلك لديه أسبابه بعدم إشراك السولية وأفشة، توقعنا أن يبدأ بأفشة لأنه لاعب محوري ويتحرك كثيرا وتدربنا على ذلك وعندما شارك ظهرت خطورته".

وأردف "والسولية يعرف كيف موازنة أداء الفريق دفاعيا وهجوميا، لكن من بدأوا اللقاء كانوا جيدين وأعجبني بدء الأهلي بـ 3 لاعبي الوسط لأنهم كانوا أقوياء ويعرفون كيفية التحكم بالكرة".

وهل يجري تغييرات في أداء الفريق في الإياب "لدينا الوقت للتفكير في هذه المباراة، لدينا تحدٍ قوي أمام المريخ واعتقد أننا وضعنا قدما في ربع النهائي وقبل لقاء الأهلي لدينا 3 مباريات ونريد التأهل قبل الوصول للقاهرة".

وسيلتقي الأهلي وسيمبا مجددا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وبسؤاله هل اختار توقيت المباراة لتقام في الثالثة عصرا، أوضح "الطبع اخترنا موعد المباراة كما نفعل في الدوري المحلي، هذا طبيعي بالنسبة لنا، هذا ليس خيارا لكنه منطقي ولا أعرف متي يلعب الأهلي في الدوري".

وتابع "ليس الجو أو الجمهور من يساعدك للفوز، الكرة تُلعب في الملعب والأفضل يفوز وهذا كافي".

وأتم عن المرشحين للتأهل لنصف النهائي دوري الأبطال: "الأهلي والزمالك قادرين على الوصول لنصف النهائي، الزمالك فريق قوي أيضا، وأتذكر نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، كانت مباراة قوية، ويستطيعان الوصول للمربع الذهبي ونأمل في الوصول معهم".

ويتصدر سيمبا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وخلفه الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل المريخ السوداني الترتيب.

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