جوندوجان: يونايتد فكر في التعاقد معي

كشف إلكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي أن مانشستر يونايتد فكر في التعاقد معه حين كان يدافع عن ألوان فريق بوروسيا دورتموند.

إيلكاي جوندوجان النادي : مانشستر سيتي مانشستر يونايتد

وقال الألماني ذو الأصول التركية لشبكة سكاي سبورتس:"كان هناك حديث. أعتقد قبل انضمامي لسيتي بسنتين أو 3، حين كنت ألعب في دورتموند".

وواصل لاعب الوسط البالغ عمره 30 عاما "زميلي آنذاك شينجي كاجاوا ذهب ليونايتد وشخص قال لي إنهم جاءوا لمتابعته في عدة مباريات قبل التعاقد معه. لَفَتُ انتباههم".

واستمر "لم يصل الأمر لمفاوضات رسمية لأن دورتموند كان متمسكا بي وعقدي كان ممتدا لسنوات".

في يوليو 2016 حصل سيتي على خدمات جوندوجان مقابل 27 مليون يورو.

ويقدم جوندوجان أداء رائعا في الموسم الحالي وسجل 13 هدفا في 28 مباراة وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ويتصدر فريقه سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مبتعدا بعشر نقاط عن الوصيف مانشستر يونايتد.

ويستضيف سيتي فريق وست هام يونايتد اليوم السبت في الجولة 26 من البطولة.