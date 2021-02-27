مورينيو: بيل عقله تحرر.. استعاد ثقته بنفسه ويبدو سعيدا جدا

السبت، 27 فبراير 2021 - 11:16

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - جاريث بيل - توتنام

أشاد جوزيه مورينيو مدرب توتنام بلاعبه جاريث بيل الذي سجل هدفا يوم الأربعاء في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي ضد ضيفه فولفسبرجر النمساوي الذي خسر بنتيجة 4-صفر وودع البطولة.

ونال بيل (31 عاما) من الشباك للمرة الثانية تواليا في البطولة القارية، وكشف مورينيو أن اللاعب المعار من ريال مدريد بدأ رويدا العودة لأفضل مستوى له.

وقال البرتغالي في مؤتمر صحفي:"بيل يبدو سعيدا جدا، يبدو واثقا. في المران، ترى أنه استعاد ثقته بنفسه، كيف يسدد الكرة".

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وواصل "ترى ذلك في هدفه يوم الأربعاء. كان تسديدة لاعب واثق. لاعب خائف أو لديه مشاعر سلبية لن يسدد كرة كهذه. لتسدد الكرة بهذه الطريقة، تعني الكثير".

واستمر "تعني تحرر عقله. وليحدث ذلك لابد أن تكون في حال جيد. إنه في أفضل حال منذ وصوله. نثق به. نثق في خبرته وقدراته. وكل شيء يحدث معه يحصل بمشاركة الجميع، لأن الجميع يريد الأفضل له، الأفضل له هو الأفضل لتوتنام".

وشارك بيل في 19 مباراة مع توتنام في الموسم الجاري وسجل 6 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويلعب الويلزي معارا من ريال مدريد إلى توتنام حتى نهاية الموسم الجاري.

توتنام مورينيو جاريث بيل
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