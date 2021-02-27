فرج عامر: حسام حسن سينتقل إلى نادٍ مصري بالقيمة التي أردناها

السبت، 27 فبراير 2021 - 10:54

كتب : FilGoal

حسام حسن - طارق حامد - الزمالك - سموحة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة انتقاله حسام حسن مهاجم الفريق لـ "نادٍ مصري" بدءا من الموسم المقبل.

حسام حسن

النادي : سموحة

سموحة

وقال فرج عامر: "حسام حسن سينتقل إلى نادٍ مصري، لكن لن أفصح على هويته".

وأوضح عبر قناة MBC مصر: "اتفقنا على انتقاله بالقيمة التي أردناها".

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وردا على هل انتقاله كلّف 40 مليون جنيه، أجاب: "يستاهل، بالنسبة لمستواه (ولا حاجة) فهو يمر من أي دفاع وخطير وهداف وقوي".

وأتم "وإذا رأيت أرقامه فهو الأكثر تميزا في الدوري".

حسام حسن (27 عاما) سجل 6 أهداف في 11 مباراة الموسم الحالي.

وإجمالا بقميص سموحة سجل 46 هدفا وصنع 10 في 150 مباراة.

حسام حسن فرج عامر سموحة في الدوري
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