فرج عامر: حسام حسن سينتقل إلى نادٍ مصري بالقيمة التي أردناها

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة انتقاله حسام حسن مهاجم الفريق لـ "نادٍ مصري" بدءا من الموسم المقبل.

حسام حسن النادي : سموحة سموحة

وقال فرج عامر: "حسام حسن سينتقل إلى نادٍ مصري، لكن لن أفصح على هويته".

وأوضح عبر قناة MBC مصر: "اتفقنا على انتقاله بالقيمة التي أردناها".

وردا على هل انتقاله كلّف 40 مليون جنيه، أجاب: "يستاهل، بالنسبة لمستواه (ولا حاجة) فهو يمر من أي دفاع وخطير وهداف وقوي".

وأتم "وإذا رأيت أرقامه فهو الأكثر تميزا في الدوري".

حسام حسن (27 عاما) سجل 6 أهداف في 11 مباراة الموسم الحالي.

وإجمالا بقميص سموحة سجل 46 هدفا وصنع 10 في 150 مباراة.