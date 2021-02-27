مواعيد مباريات السبت 27 فبراير 2021.. سيتي يواجه وست هام وإشبيلية ضد برشلونة

السبت، 27 فبراير 2021 - 10:45

كتب : FilGoal

إشبيلية - برشلونة

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويستضيف ليدز يونايتد نظيره أستون فيلا الذي يلعب له الثنائي الدوري المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي في السابعة والنصف مساء، في نفس الجولة ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2".

ويحل ولفرهامبتون ضيفا على نيوكاسل يونايتد في العاشرة مساء في نفس الجولة ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

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ويواجه إشبيلية ضيفه برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و3".

ويستضيف هيلاس فيرونا نظيره يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي في التاسعة و45 دقيقة مساء ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و4".

ويواجه جالاتاسراي الذي يلعب له المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد نظيره إيرزوروم سبور ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري التركي في السادسة مساء.

لمعرفة جميع مواعيد مباريات اليوم السبت من هنا.

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