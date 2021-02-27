تقرير: صلاح الأعلى في قائمة رواتب ليفربول وتشامبرلين يتفوق على ماني وروبيرتسون

السبت، 27 فبراير 2021 - 00:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام أتالانتا

يتصدر محمد صلاح قائمة الأعلى حصولا على الرواتب في ليفربول، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح يحصل على 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع ليكون إجمالي راتب صلاح 10,4 ملايين جنيه استرليني سنويا.

وأشار تقرير الصحفية الإنجليزية أن ليفربول يفعل ما بوسعه للحفاظ على صلاح حتى لا ينتقل لـ "عمالقة الدوري الإسباني" ريال مدريد وبرشلونة.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية موسم 2022-2023.

ويأتي خلف صلاح، تياجو ألكانتارا الوافد الجديد من بايرن ميونخ، براتب أسبوعي 192 ألف جنيه استرليني، ثم فيرمينو وفيرجيل فان دايك بـ 180 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

أما ماني فيحصل على 100 ألف جنيه استرليني فقط في الأسبوع، وهو راتب أقل من نابي كيتا وألكسندر أوكسلاد تشامبرلين (120 ألف جنيه استرليني) وجوردان هندرسون وجيمس ميلنر (140 ألف جنيه استرليني).

ويتساوى مع ماني كل من: جويل ماتيب وفابينيو.

ويحصل أليسون بيكر على 90 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، وجيني فينالدوم على 75 ألف جنيه استرليني، وأندرو روبيرتسون على 50 ألفا وترينت ألكسندر أرنولد على 40 ألفا.

بينما يحصل جو جوميز على 28 ألفا فقط.

وفيما يلي رواتب لاعبي ليفربول السنوية، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية:

صلاح – 10,4 ملايين

تياجو – 10 ملايين

فيرمينو وفان دايك – 9,3 مليون

هندرسون وميلنر – 7.2 مليون

كيتا وتشامبرلين – 6.2 مليون

ماني وماتيب وفابينيو – 5,2 مليون

ديوجو جوتا – 4.7 مليون

أليسون – 4.6 مليون

شيردان شاكيري – 4.1 مليون

فينالدوم – 3.9 مليون

فيليبس – 3.3 مليون

تسيميكاس – 3.1 مليون

أندرو روبيرتسون – 2.6 مليون

ديفوك أوريجي – 2.5 مليون

ألكسندر أرنولد – 2 مليون

أدريان – 1.6 مليون

جوميز – 1.4 مليون

كويمين كيليهير – 800 ألف جنيه

كورتيس جونز – 350 ألف جنيه

**الراتب بالجنيه الاسترليني.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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