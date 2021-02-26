الزمالك: انتقال مصطفى محمد إلى جالاتا سراي نهائيا مرهون بموافقة اللاعب

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 23:42

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

تحدث طارق حشيش المدير المالي لنادي الزمالك عن بند الانتقال النهائي في تعاقد جالاتا سراي مع مصطفى محمد مهاجم الفريق التركي.

وقال طارق حشيش في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "جالاتا سراي يستطيع ضم مصطفى محمد نهائيا مقابل 4 مليون دولار حتى موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل".

وأوضح "لكن بشرط موافقة الزمالك واللاعب. إذا لم يوافق مصطفى محمد، يكون اللاعب من حق الزمالك بعد انتهاء الإعارة".

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وقال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك لـFilGoal.com يوم الخميس إن جالاتا سراي ملزم برفع قيمة شراء مصطفى محمد إذا تلقى الزمالك عرضا أعلى من 4 ملايين دولار للاستغناء نهائيا عن اللاعب، وهو المبلغ الذي اشترطه الأخير على الأول لشراء المهاجم بشكل نهائي. (التفاصيل)

في المقابل رد عبد الرحيم البيراك نائب رئيس جالاتا سراي التركي على تصريحات إبراهيم عبد الله عبر موقع Sozcu التركي قائلا "حتى لو وصل الزمالك عرض بـ20 مليونا، لا يستطيع الموافقة عليه". (طالع التفاصيل)

بدأ مصطفى (23 عاما) رحلة التألق في الدوري التركي بعد انضمامه لـ جالاتا سراي قادما من الزمالك في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2022 مقابل مليوني دولار.

ففي 5 مباريات مع فريق الأسود سجل نجم منتخب مصر الأول ومنتخب مصر الأولمبي 4 أهداف.

وحاول سانت ايتيان الفرنسي الحصول على خدمات مصطفى في يناير الماضي لكن بسبب تصريحات مسؤول في النادي أنهى الزمالك المفاوضات مع الأول قبل أن يعير مصطفى لـ جالاتا سراي مقابل 2 مليون دولار، مع أحقية ضمه بشكل نهائي مقابل 4 مليون دولار، و15% نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وتألق مصطفى مع الزمالك في الموسم الماضي وتوج مع منتخب مصر الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وعن التجديد لفرجاني ساسي، قال حشيش "عقود لاعبي الزمالك هي الأعلى قيمة بين كل أندية مصر".

وأتبع "عقد فرجاني ساسي وحده أكبر من ضعف قيمة أي لاعب آخر في مصر. الرغبة متبادلة بيننا في التجديد، ويبقى فقط العائق المادي".

وأتم "نحن سعداء بوجود ساسي مع فريقنا، ونريد التوصل إلى اتفاق مادي مُرض للطرفين، يستمر بموجه ساسي مع الفريق".

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم 1 مارس، ضمن مباريات الدوري المصري.

وينتهي تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم 1 مارس، ضمن مباريات الدوري المصري.

ساسي شارك مع الزمالك في 9 مباريات هذا الموسم حتى الآن. سجل فيهم هدفين، وصنع اثنين آخرين.

في الدوري الزمالك مصطفى محمد فرجاني ساسي
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