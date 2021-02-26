ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 15:30

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدف جالاتا سراي الأول في فنرباهشتة

رد عبد الرحيم البيراك نائب رئيس جالاتا سراي التركي على تصريحات إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك لـFilGoal.com بشأن تفاصيل عقد إعارة مصطفى محمد.

وقال عبد الله لـFilGoal.com يوم الخميس إن جالاتا سراي ملزم برفع قيمة شراء مصطفى محمد إذا تلقى الزمالك عرضا أعلى من 4 ملايين دولار للاستغناء نهائيا عن اللاعب، وهو المبلغ الذي اشترطه الأخير على الأول لشراء المهاجم بشكل نهائي. (التفاصيل)

وعقب البيراك على تصريحات عبد الله بالقول لموقع Sozcu التركي "بالتأكيد سنشتري عقد مصطفى محمد في العام الحالي، لا أفهم كيف تخرج مثل هذه الأخبار".

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وواصل "حتى لو وصل الزمالك عرض بـ20 مليونا، لا يستطيع الموافقة عليه".

وأضاف "كلام غير صحيح على الإطلاق. لو دفعنا 4 ملايين دولار، لا يمكنهم الحصول على عرض بعشرين مليون. لابد من موافقتنا. مصطفى سيكون لاعبا مستمرا في جالاتا سراي".

بدأ مصطفى (23 عاما) رحلة التألق في الدوري التركي بعد انضمامه لجالاتا سراي قادما من الزمالك في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2022 مقابل مليوني دولار.

ففي 5 مباريات مع فريق الأسود سجل نجم منتخب مصر الأول ومنتخب مصر الأولمبي 4 أهداف.

وحاول سانت ايتيان الفرنسي الحصول على خدمات مصطفى في يناير الماضي لكن بسبب تصريحات مسؤول في النادي أنهى الزمالك المفاوضات مع الأول قبل أن يعير مصطفى لجالاتا سراي.

وتألق مصطفى مع الزمالك في الموسم الماضي وتوج مع منتخب مصر الأولمبي بكأس إفريقيا.

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