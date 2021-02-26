تغريدة – جمهور ليفربول يطالب بمنح صلاح شارة قيادة الفريق

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 22:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تضرب الإصابات ليفربول بقوة خلال الموسم الجاري وفي كل مباراة أصبح يتعين على يورجن كلوب أن يختار قائدا جديدة للفريق.

وكشف يورجن كلوب المدير الفني السابق للفريق عن أن من منوط بحمل شارة القيادة هم جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك وجورجينيو فينالدوم.

لذا طلب جمهور ليفربول بأن يرتدي صلاح شارة القيادة وليس فينالدوم، فما هو السبب؟

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شاهد بعض من أبرز تغريدات جمهور ليفربول عن مطالبته بارتداء صلاح شارة قيادة الفريق في لقاء شيفيلد المقبل في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي والتي تقام في ملعب برامال لين.

صلاح ليفربول كلوب
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