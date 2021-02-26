تغريدة – جمهور ليفربول يطالب بمنح صلاح شارة قيادة الفريق

تضرب الإصابات ليفربول بقوة خلال الموسم الجاري وفي كل مباراة أصبح يتعين على يورجن كلوب أن يختار قائدا جديدة للفريق.

وكشف يورجن كلوب المدير الفني السابق للفريق عن أن من منوط بحمل شارة القيادة هم جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك وجورجينيو فينالدوم.

لذا طلب جمهور ليفربول بأن يرتدي صلاح شارة القيادة وليس فينالدوم، فما هو السبب؟

شاهد بعض من أبرز تغريدات جمهور ليفربول عن مطالبته بارتداء صلاح شارة قيادة الفريق في لقاء شيفيلد المقبل في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي والتي تقام في ملعب برامال لين.

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