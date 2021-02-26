ردا على جالاتا سراي.. الزمالك لـ في الجول: يستطيعون شراء مصطفى.. ومن حقنا الرفض بهذه الحالة

رد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك على تصريحات جالاتا سراي حول مصطفى محمد مهاجم الفريق التركي.

وقال عبد الله لـFilGoal.com يوم الخميس إن جالاتا سراي ملزم برفع قيمة شراء مصطفى محمد إذا تلقى الزمالك عرضا أعلى من 4 ملايين دولار للاستغناء نهائيا عن اللاعب، وهو المبلغ الذي اشترطه الأخير على الأول لشراء المهاجم بشكل نهائي. (التفاصيل)

في المقابل رد عبد الرحيم البيراك نائب رئيس جالاتا سراي التركي على تصريحات إبراهيم عبد الله عبر موقع Sozcu التركي قائلا "حتى لو وصل الزمالك عرض بـ20 مليونا، لا يستطيع الموافقة عليه". (طالع التفاصيل)

عن ذلك قال إبراهيم عبد الله في تصريحات لـFilGoal.com: "يبدو بأن تصريحاتي فٌهمت خطأ في تركيا، فأنا لم أقل بأن الزمالك يحق له قطع إعارة مصطفى محمد وبيعه لأحد الفرق حاليا، ولكن بنهاية فترة الإعارة".

وأضاف "جالاتا سراي من حقهم شراء مصطفى محمد مقابل 4 مليون دولار إلى يوم 31 ديسمبر 2020، وبعدها تنتهي المهلة".

FilGoal.com سأل إبراهيم عبد الله عن حالة "إذا طلب جالاتا سراي ضم مصطفى محمد غدا مقابل 4 مليون دولار، وفي نفس التوقيت طلب أحد الفرق الأخرى اللاعب مقابل 5 مليون دولار مثلا".

هنا رد إبراهيم عبد الله: "وقتها يحق للزمالك إرسال العرض الجديد لـ جالاتا سراي وإعلامهم بأن الزمالك وصله عرض مقابل 5 مليون دولار، وأنهم إذا أرادوا الحصول على اللاعب، فعليهم دفع 5 مليون دولار أو يذهب للفريق الآخر".

وأوضح "جالاتا سراي يستطيع شراء مصطفى محمد غدا مقابل 4 مليون دولار، لكن إذا قدم أحد الأندية عرض أكبر قبلها، وقتها يحق للزمالك إرسال العرض الجديد لـ جالاتا سراي وإعلامهم بأن الزمالك وصله عرض أكبر، وأنهم إذا أرادوا الحصول على اللاعب، فعليهم دفع هذا المبلغ أو يذهب للفريق الآخر. وتكون الأولوية لـ جالاتا سراي إذا قدموا نفس العرض".

بدأ مصطفى (23 عاما) رحلة التألق في الدوري التركي بعد انضمامه لـ جالاتا سراي قادما من الزمالك في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2022 مقابل مليوني دولار.

ففي 5 مباريات مع فريق الأسود سجل نجم منتخب مصر الأول ومنتخب مصر الأولمبي 4 أهداف.

وحاول سانت ايتيان الفرنسي الحصول على خدمات مصطفى في يناير الماضي لكن بسبب تصريحات مسؤول في النادي أنهى الزمالك المفاوضات مع الأول قبل أن يعير مصطفى لـ جالاتا سراي مقابل 2 مليون دولار، مع أحقية ضمه بشكل نهائي مقابل 4 مليون دولار، و20% نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وتألق مصطفى مع الزمالك في الموسم الماضي وتوج مع منتخب مصر الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.