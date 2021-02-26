مؤتمر سولشاير: هذا ما ينقصنا للتحسن.. وسعيد بما يقدمه مارسيال

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 19:19

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إن فريقه يحتاج للتحسن الدفاعي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة تشيلسي الأحد المقبل في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي في ملعب ستامفورد بريدج.

وتحدث سولشاير قائلا: "نشعر إننا تحسنا لكننا لسنا في المكان الذي نريده في أعلى الجدول للفوز بالبطولات".

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واستدرك "العطش للفوز بالبطولات والعقلية وكل ذلك متواجد لدينا ولكن أهم شيء أن نواصل التحسن".

وأوضح المدرب النرويجي "نعرف إننا سجلنا بعض الأهداف والآن علينا أن نلعب بشكل أفضل من الناحية الدفاعية وذلك على الرغم من إننا استقبلنا 11 هدفا في أول ثلاث مباريات في الدوري".

واستدرك "لكن هذه المباريات الثلاثة لا أعتد بها كثيرا لأننا كنا في بداية الموسم وكنا بعيدين جدا عن كوننا فريقا لمانشستر يونايتد، نحن بحاجة للتحسن والفوز".

وأكمل "لقد تعادلنا سلبيا مع مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول ونحن بحاجة لتسجيل الأهداف في تلك المباريات".

وبسؤاله هل يحتاج للفوز في الثلاث مباريات المقبلة لضمان البقاء في المنافسة على اللقب في ظل اتساع الفارق بين يونايتد وسيتي لعشرة نقاط أجاب سولشاير "علينا فقط التركيز في كل مباراة فلا يجب أن ندع سيتي يزيد الفارق بيننا وألا نجعل تشيلسي يقترب منا كذلك".

وأكمل "كل مباراة حتى التوقف الدولي في شهر مارس في غاية الأهمية وفي شهر أبريل أو مايو سنرى أين أصبحنا، والآن علينا التركيز حتى التوقف الدولي المقبل".

وعن الصراع على المربع الذهبي في إنجلترا علق المدرب الذي أتم عامه الـ48 اليوم "المعركة ستكون طويلة ولا أعتقد أن المراكز ستحدد الآن، هذا الموسم لا يمكن توقعه".

وأوضح "لقد رأينا بعض الفرق مرت بفترات سيئة وقلبوا الموقف، من يعلم ماذا يمكن أن يحدث بشأن الإصابات وكيفية تعامل اللاعبين مع الظروف لأن عدد أيام الراحة قليل جدا في موسم طويل جدا، بالنسبة لي كل مباراة هامة".

ويحتل يونايتد المركز الثاني بـ49 نقطة ويبتعد بفارق الأهداف عن ليستر سيتي ملاحقه ويليهما وست هام بـ45 نقطة ثم تشيلسي بـ43 نقطة في المركز الخامس.

وعن أنتوني مارسيال قال سولشاير: "أنتوني يعلم ما نريده وهو يعمل بجد من أجل الفريق وهذا ما يسعدني ويجعلني مسرورا منه".

وأردف "عندما أراه في المران كل يوم فهو لا يستسلم لما يحدث ويعرف أن عليه قلب الطاولة ونحن نشجعه، نعلم الإمكانيات التي يمتلكها والكل يمر بفترات صعبة وأعتقد أننا رأينا أنه لعب جيدا ضد ريال سوسيداد".

وعن رأيه في مسيرة تشيلسي تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل أتم مدرب مانشستر يونايتد مؤتمره الصحفي قائلا: "يمكننا رؤية النتائج والإحصائيات واستحواذ الفريق على الكرة، يعرفون جيدا كيف يبعدون الخصم عن مرماهم، هو يبلي بلاء حسنا وليس من السهل أن تقوم بذلك رغم تولي المسؤولية في منتصف الموسم ولكن أتمنى أن نستطيع إيقاف تلك السلسلة من النتائج الجيدة هذه وظيفتي الآن".

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