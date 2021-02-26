بعد إصابة 5 أشخاص بـ كورونا.. سلبية مسحة جميع لاعبي إنتر

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 16:28

كتب : FilGoal

إنتر - لاتسيو - الدوري الإيطالي

أعلن نادي إنتر الإيطالي سلبية مسحة جميع لاعبيه لفيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد إصابة بيبي ماروتا المدير التنفيذي وبييرو أوسيليو المدير الرياضي وأليساندرو أنتونيلي وأنجليو كابيليني المحامي، بالإضافة لعضو في الفريق بفيروس كورونا.

وأجرى النيراتزوري فحصا للاعبي الفريق وطاقمه الطبي للتأكد من حالة لاعبي الفريق قبل خوض المباريات، جاءت نتيجته سلبية.

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وكانت مواجهة تورينو وساسولو قد تأجلت بسبب زيادة العدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف تورينو. (طالع التفاصيل)

ويستضيف إنتر، جنوى في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمه ميلان.

إنتر الدوري الإيطالي
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