تأجيل مواجهة تورينو وساسولو في الدوري الإيطالي
الخميس، 25 فبراير 2021 - 16:08
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإيطالي تأجيل مباراة تورينو وساسولو ضمن مواجهات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.
ووفقا لتقارير إيطالية فأن تورينو لديه 8 لاعبين مصابين بفيروس كورونا، والمباراة المقررة يوم الجمعة المقبل قد تتأجل.
وستقام المباراة يوم 17 مارس المقبل بدلا من 26 فبراير (الجمعة المقبلة)، وفقا للبيان الرسمي.
.@torinofc_1906 🆚 @sassuoloUS rinviata a mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 15:00.
➡️ https://t.co/9SwSmeqjF6#SerieATIM #WeAreCalcio— Lega Serie A (@SerieA) February 25, 2021
وكان كارلو بيشتو مدير منظومة الصحة في مدينة تورينو قال: "يُجري لاعبو تورينو فحوصات يومية للتأكد من احتواء الفيروس في المجموعة".
وأضاف "الفيروس المتغير المنتشر في المملكة المتحدة يتم تداوله في بيدمونت (المدينة التي يلعب لها يوفنتوس وتورينو)، وبالتالي التوتر شديد للغاية".
وأتم "لولا النسخة البريطانية، لما اتخذنا هذا الموقف. سنقرر مصير مباراة تورينو غدا".
ويحتل تورينو المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة، بينما يحتل ساسولو المركز الثامن برصيد 35.