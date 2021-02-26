مران الأهلي - ناصر ماهر يشارك في التدريبات الجماعية

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 16:26

كتب : حسام نور الدين

ناصر ماهر - الأهلي - المقاصة

عاد ناصر ماهر لاعب الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة بعد تعافيه من إصابة في الكتف.

ناصر ماهر

النادي : الأهلي

الأهلي

واستكمل علي معلول برنامجه التأهيلي وخضع لجلسة في الجيم.

وعقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران.

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ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه طلائع الجيش يوم الأحد في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بثماني نقاط عن الزمالك المتصدر.

وخاض الأهلي 9 مباريات فقط في الدوري وله 5 مؤجلات.

ناصر ماهر الأهلي
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