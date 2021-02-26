مؤتمر كلوب: موقف أليسون لم يتحدد.. ولست سعيدا بوضع ليفربول

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن عدم سعادته بوضع فريقه في جدول الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أن موقف أليسون بيكر حارس مرمى الفريق لم يتحدد بعد بالمشاركة ضد شيفيلد يونايتد من عدمه.

وتوفى والد أليسون غرقا في البرازيل يوم الخميس الماضي وقد يضطر كلوب للاستغناء عن الأول في اللقاء المقبل ضد شيفيلد يوم الأحد المقبل في الجولة 26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في المؤتمر الصحفي عن موقف ليفربول: "(الفريق يعيش) المناخ مناسب إذا كان بإمكاني قول ذلك لكنه ليس المناخ الأفضل. الفريق لديه بعض التحديات في الوقت الحالي، وفي بعض الأوقات عليك أن تُظهر وجهك الحقيقي وهذا ما يفعله الأولاد".

وأضاف "خلال الأسبوع الماضي قمنا بالعمل بشكل جاد، نتطلع للمباراة المقبلة التي ستكون فرصة لتعديل الأوضاع".

وتابع "أنا مسؤول عن الأجواء والطابع العام، وأنا لست في حالة جيدة ولست سعيدا بسبب الوضع الحالي، لكن سبق وأن تحدثت عن هذه من قبل، أنه تحدي حاسم، ويمكنك أن تقابله بعدة طرق لكني أُفضل أن نتعامل بشكل إيجابي لأني أرى العديد من الأشياء الجيدة في الفريق".

واستمر "رأيت العديد من الأشياء المُبشرة في أداء الفريق، نعرف أننا لا نحقق نتائج إيجابية وعلينا تغيير بعض الأمور لكننا لا نستطيع التغيير دون أن نحافظ على الأمور الصحيحة".

وواصل "نحن نحاول أن نشعر بالحماس بقدر الإمكان لكن هذا ليس بالوضع السهل كما يتضح للجميع، لكني متأكد أن هناك من لديه ظروف أصعب منا في الوقت الحالي".

وحول إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى، قال: "تحدي كبير بالطبع. فارق النقاط ليس كبيرا لكن هناك فرقا (مع وست هام صاحب المركز الرابع) لذا علينا ألا نتحدث كثيرا عن هذا".

وشدد "الشيء الوحيد الذي علينا فعله هو أن نفوز بأكبر عدد من المباريات، وبعدها سنرى ما سيحدث بنهاية الموسم".

ويبتعد ليفربول عن وست هام صاحب المركز الرابع بـ5 نقاط. إذ يحتل الفريق المركز السادس بـ40 نقطة، مقابل 45 لوست هام، فيما يأتي تشيلسي في المركز الخامس برصيد 43 نقطة، ولا يوجد لأي فريق مباراة مؤجلة.

وكشف " (ديوجو) جوتا تدرب مرتين مع الفريق وظهر بشكل جيد للغاية، ولكنه غاب لفترة طويلة، لذا يجب أن ننظر إلى ما يمكنه فعله في الوقت الحالي قبل اتخاذ أي قرار بشأنه".

وكان جوتا قد ابتعد عن صفوف الفريق بعد إصابته ضد فريق ميتلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.

وعن فابينيو وجيمس ميلنر، قال: "سيعودان إلى التدريبات الجماعية غدًا، ولا جديد فيما يخص بقية المصابين".

وسئل عن أليسون فأجاب "لم نفكر بعد في الأمر (هل يشارك الحارس أم لا)، لا أدري".

وخضع جوردان هندرسون قائد الفريق لعملية جراحية قال النادي إنها ستبعده عن المباريات حتى نهاية مارس على الأقل.

وعلق كلوب على الأمر بالقول: "أتمنى أن يلحق ببضعة مباريات في الموسم".

وكان هندرسون قد أُصيب في مواجهة إيفرتون في الدوري والتي خسرها ليفربول بهدفين دون مقابل.

ويبتعد ليفربول عن مانشستر سيتي متصدر الدوري بـ19 نقطة، إذ يتربع فريق بيب جوارديولا على صدارة الدوري برصيد 59 نقطة.