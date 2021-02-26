هندرسون يغيب شهرا على الأقل بعد خضوعه لعملية جراحية

أوضح ليفربول عبر موقعه الرسمي خضوع قائده جودران هندرسون لعملية جراحية ناجحة بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء إيفرتون يوم السبت الماضي.

جوردان هندرسون النادي : ليفربول ليفربول

وكشف النادي الإنجليزي غياب اللاعب البالغ عمره 30 عاما عن المباريات مبدئيا حتى نهاية مارس المقبل.

وقال إن هندرسون سيخضع لعملية تأهيل مباشرة.

وأصيب هندرسون في دربي ميرسييسايد وغادر الملعب بعد نصف ساعة في لقاء خسره ليفربول في ملعبه بهدفين دون رد.

وشارك هندرسون، أفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، في 28 مباراة في الموسم الجاري وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

وانضم هندرسون إلى قائمة كبيرة من المصابين في ليفربول على رأسهم المدافع المخضرم فيرجيل فان دايك.

وتأثر ليفربول كثيرا بإصابة لاعبيه مما جعله يتراجع للمركز السادس في ترتيب الدوري مبتعدا بـ19 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

ويحل ليفربول ضيفا على شيفيلد يونايتد يوم الأحد في الجولة 26.