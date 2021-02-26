هندرسون يغيب شهرا على الأقل بعد خضوعه لعملية جراحية

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 11:26

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون - آلان

أوضح ليفربول عبر موقعه الرسمي خضوع قائده جودران هندرسون لعملية جراحية ناجحة بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء إيفرتون يوم السبت الماضي.

وكشف النادي الإنجليزي غياب اللاعب البالغ عمره 30 عاما عن المباريات مبدئيا حتى نهاية مارس المقبل.

وقال إن هندرسون سيخضع لعملية تأهيل مباشرة.

أخبار متعلقة
بعد توديع الدوري الأوروبي.. جاتوزو: لو لعب ناد إيطالي مثل غرناطة لذبحته الصحافة فلامنجو بطلا للدوري البرازيلي رغم العقدة.. والـ VAR يحسم اللقب بسيناريو مثير في +97 أرتيتا: ويليان قلب الطاولة على بنفيكا سولشاير: بوجبا لن يعود قبل عدة أسابيع

وأصيب هندرسون في دربي ميرسييسايد وغادر الملعب بعد نصف ساعة في لقاء خسره ليفربول في ملعبه بهدفين دون رد.

وشارك هندرسون، أفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، في 28 مباراة في الموسم الجاري وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

وانضم هندرسون إلى قائمة كبيرة من المصابين في ليفربول على رأسهم المدافع المخضرم فيرجيل فان دايك.

وتأثر ليفربول كثيرا بإصابة لاعبيه مما جعله يتراجع للمركز السادس في ترتيب الدوري مبتعدا بـ19 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

ويحل ليفربول ضيفا على شيفيلد يونايتد يوم الأحد في الجولة 26.

هندرسون ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
هندرسون يغيب شهرا على الأقل بعد خضوعه لعملية جراحية 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد توديع الدوري الأوروبي.. جاتوزو: لو لعب ناد إيطالي مثل غرناطة لذبحته الصحافة 26 دقيقة | أوروبا
فلامنجو بطلا للدوري البرازيلي رغم العقدة.. والـ VAR يحسم اللقب بسيناريو مثير في +97 43 دقيقة | أمريكا
أرتيتا: ويليان قلب الطاولة على بنفيكا 45 دقيقة | أوروبا
سولشاير: بوجبا لن يعود قبل عدة أسابيع 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إبراهيموفيتش: هذا هو أفضل لاعب في التاريخ ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم 26 فبراير 2021.. المصري وكليوباترا يستهدفان وصافة الدوري ساعة | الدوري المصري
مصدر من كاف لـ في الجول: قطر طلبت إقامة السوبر الإفريقي 28 مايو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك