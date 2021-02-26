سولشاير: بوجبا لن يعود قبل عدة أسابيع
الجمعة، 26 فبراير 2021 - 10:41
كتب : FilGoal
قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن لاعبه بول بوجبا لن يعود للمشاركة في المباريات قبل عدة أسابيع بسبب الإصابة.
بول بوجبا
النادي : مانشستر يونايتد
وأوضح النرويجي لقناة BT Sport "سكوت ماكتوميناي ودوني فان دي بيك وإدينسون كافاني أتمنى عودتهم في المباراة المقبلة".
وواصل "بوجبا غيابه سيتواصل عدة أسابيع".
ويغيب الفرنسي البالغ عمره 27 عاما عن المباريات منذ تعرضه لإصابة في لقاء إيفرتون في 6 فبراير الماضي.
وشارك بوجبا في 28 مباراة في الموسم الجاري وسجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.
وعبر يونايتد لثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد تخطيه ريال سوسييداد الإسباني.
ويحل ضيفا على تشيلسي يوم الأحد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل يونايتد وصافة الدوري بفارق 10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.
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