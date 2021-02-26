هشام نصر: قرار استكمال الدوري بالقوائم القديمة غير منطقي؟ رأينا كان إلغاؤه.. وهذا ما سيحدث لو رفض الأهلي اللعب

شدد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، أن قرار لعب دوري الموسم الماضي بالقوائم القديمة هو رأي 17 ناديا في البطولة، عدا الأهلي.

وقال نصر لأون تايم سبورتس 2: "لا ننظر لألوان، وقرار اللعب بالقوائم القديمة يسري على كل الأندية و17 ناديا من أصل 18 وافقوا عليه".

وشدد "قرارنا غير منطقي؟ في الأساس لدينا تحفظ على استكمال الدوري القديم ولكن التزمنا بقرار الدولة، وعندما قلنا إننا سنلعب بالقوائم الجديدة الأندية اعترضت".

وأردف "لو رفض الأهلي استكمال البطولة سننظر للائحة العقوبات".

وكان الأهلي قد أصدر بيانا شدد فيه على رفضه قرار اتحاد كرة اليد.

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وعن قرار إيقافه من الاتحاد الدولي قال نصر: "كل حيثيات الحكم بإيقافي مردود عليها، وما نٌفذ بحقي أقصى عقوبة"

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