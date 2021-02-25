في الجول يكشف – تفاصيل اجتماع الخطيب وموسيماني واللاعبين.. تجديد للدعم والثقة و"لا عتاب"

لم يعاتب محمود الخطيب رئيس الأهلي، بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الخطيب وعضوي لجنة التخطيط محسن صالح وزكريا ناصف، اجتمعا مع موسيماني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، في جلسة مبدئية نوقش فيها بعض الأمور الفنية التي تخص طبيعة المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع الذي جرى بأحد الفنادق الكبرى، شدد الخطيب لموسيماني أن الفريق سيواجه ضغط مباريات كبير جدا مع تنافس شرس سواء محليا أو إفريقيا، وبالتالي يجب اتخاذ الحسابات التي تناسب هذا الوضع.

وعلم FilGoal.com، أن الخطيب لم يعاتب موسيماني على الخسارة أمام سيمبا، بل جدد دعمه وثقته للمدير الفني، وأكد له أن سياسية الأهلي هي الحساب بالمجمل وليس وفق مباراة أو مرحلة واحدة.

وبعد ذلك، جلس الخطيب مع اللاعبين، وطالبهم بضرورة التحلي بروح وثقافة الفوز في كل لقاء دون تهاون خاصة في ظل ضغط المباريات الذي سيتعرض له الفريق.

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وانتهى الاجتماع بتناول الجميع للعشاء بدعوة من الخطيب كنوع من الدعم النفسي.

الأهلي حصد 21 نقطة من 9 مباريات في المركز الثالث من الدوري، وفي دوري الأبطال يحتل سيمبا بصدارة مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على الأهلي، ويأتي بعده فيتا كلوب في المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا المريخ دون نقاط.