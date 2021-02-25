أجندة الأهلي - 13 مباراة في 66 يوما بجميع المسابقات.. وقمتان أمام الزمالك

الخميس، 25 فبراير 2021 - 13:29

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

مباريات قوية ومثيرة ينتظرها الأهلي محليا في الدوري والكأس وفي دوري أبطال إفريقيا بين شهري مارس ومايو.

كتيبة بيتسو موسيماني على موعد مع مباريات مثيرة ومواجهتي قمة أمام الزمالك في أبريل ومايو.

وأعلن اتحاد الكرة مواعيد 7 جولات ومؤجلات كأس مصر. (طالع التفاصيل)

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وينتظر الأهلي 13 مباراة في الفترة بين 5 مارس و10 مايو أي 66 يوما، في جميع المسابقات.

ويستعرض معكم FilGoal.com أجندة الأهلي:

5 مارس 2021: الأهلي × فيتا كلوب الكونغولي - الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا

10 مارس 2021: الإسماعيلي × الأهلي – مؤجل من الجولة الـ 12 على استاد الإسكندرية في تمام السابعة والنصف مساءً.

16-17 مارس 2021: فيتا كلوب الكونغولي × الأهلي - الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا

2 إبريل 2021: المريخ السوداني × الأهلي - الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا

9-11 إبريل 2021: الأهلي × سيمبا التنزاني - الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا

14 أبريل 2021: الأهلي -× النصر - دور الـ 32 كأس مصر على استاد الأهلي WE السلام في تمام التاسعة والنصف مساءً.

18 أبريل 2021: الزمالك × الأهلي – مؤجل من الجولة الرابعة على استاد القاهرة في تمام التاسعة والنصف مساءً.

21 أبريل 2021: الأهلي × سموحة – مؤجل من الجولة الـ 11 على استاد الأهلي WE السلام في تمام التاسعة والنصف مساءً.

24 أبريل 2021: إنبي × الأهلي – مؤجل من الجولة الـ 13 على استاد بتروسبورت في تمام التاسعة والنصف مساءً.

30 أبريل 2021: الأهلي × الجونة – مؤجل من الجولة الـ 16 على استاد بتروسبورت في تمام التاسعة والنصف مساءً.

3 مايو 2021: غزل المحلة × الأهلي – الجولة الـ 19 على استاد غزل المحلة في تمام التاسعة والنصف مساءً.

6 مايو 2021: الاتحاد السكندري × الأهلي – الجولة الـ 20 على استاد الإسكندرية في تمام التاسعة والنصف مساءً.

10 مايو 2021: الأهلي × الزمالك – الجولة الـ 21 على استاد القاهرة في تمام التاسعة والنصف مساءً.

14-16 مايو 2021: حال دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي أجندة الأهلي في الدوري في إفريقيا
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