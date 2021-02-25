أرقام في الجول – لماذا سيكون كريم فؤاد الاسم الأبرز في الميركاتو المقبل

في الموسم الأخير خاصة، يتداول الجميع اسم ظهير النجوم المعار لإنبي، كريم فؤاد، ويرتبط اسمه كثيرا سواء الأهلي أو الزمالك.

كريم فؤاد النادي : إنبـي إنبـي

اللاعب صاحب الـ 21 عاما، والذي يجيد في الجانبين الأيمن والأيسر، يقدم مستويات كبيرة مع إنبي هذا الموسم، فهو من ضمن أكبر 5 صناع للأهداف في الدوري هذا الموسم، وأرقامه الدفاعية كذلك لا بأس بها.

FilGoal.com وضع فؤاد في مقارنة مع ظهيري الأهلي الأيمن والأيسر، محمد هاني، وعلي معلول، من ناحية التمريرات الناجحة، والعرضيات، والنجاح في مواقف واحد ضد واحد.

الإحصائيات توضح تقاربا في الأرقام بين اللاعبين، وإن كان فؤاد يتفوق بنسبة طفيفة في نسبة العرضيات الناجحة، إلا أنه أقل اللاعبين قدرة على المرور في مواقف واحد ضد واحد.

واستمرارا مع الناحية الهجومية، فمن الأرقام المثيرة للاهتمام بالنسبة لفؤاد هي أنه رابع أكثر لاعب صنع أهدافا في الدوري هذا الموسم، ومن أكثر لاعبي الدوري خلقا للفرص.

ولكن دفاعيا، لدى كريم فؤاد نقطة ضعف واضحة.

أرقام فؤاد الدفاعية طبيعية بالنسبة لمدافع، لكنه يخسر 4 صراعات هوائية مقابل النجاح في واحد فقط، ما قد يفقده ميزة كبيرة في التغطية العكسية.