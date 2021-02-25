راشفورد يكشف طريقته للتدرب على تسجيل ركلات الجزاء

الخميس، 25 فبراير 2021 - 19:46

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد يحتفل بهدفه القاتل لمانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون

كشف ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد طريقته للتدرب على تسجيل ركلات الجزاء.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتحدث راشفورد لموقع يونايتد الرسمي اليوم الخميس قائلا: "نحن نتدرب مع بعضنا البعض وأحب التدرب مع دين هندرسون وجويل بيريرا".

وأعير جويل بيريرا في وقت سابق لهدرسفيلد تاون فيما يشترك دين هندرسون في مباريات الدوري الأوروبي بدلا من ديفيد دي خيا.

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وواصل راشفورد "أحب التدرب مع هندرسون وبيريرا عن باقي الحراس لأنهما يعرفاني جيدا ويعرفان طريقتي في إنهاء الفرص وطريقتي في المراوغة".

وأردف "إن استطعت التسجيل أمام أي منهما فأنا أستطيع التسجيل أمام أي شخص آخر، لذا علي اختبار نفسي أماهمما".

وسدد راشفورد 16 ركلة جزاء خلال مسيرته مع يونايتد سجل منهم 14 مرة وأهدر مرتين فقط ضد كريستال بالاس ونورويتش سيتي.

راشفورد مانشستر يونايتد
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