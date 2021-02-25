مجموعة مصر - رفع الحظر عن ملاعب ليبيا

كشف عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عن رفع حظر الاتحاد الإفريقي "كاف" عن ملاعب ليبيا.

وطالب كاف نظيره الاتحاد الليبي بحل بعض الملاحظات من أجل السماح بخوض المباريات المقبلة سواء للمنتخب أو الأندية في البطولات القارية.

وقال الشلماني في مقطع فيديو عبر الصحفة الرسمية للاتحاد الليبي: "تم رفع الحظر الكامل على كل ملاعب ليبيا وبالأخص من الناحية الأمنية".

وتقع ليبيا في المجموعة التي تضم منتخبات مصر والجابون وأنجولا والتي يتأهل متصدر المجموعة إلى المرحلة الختامية من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتنطلق مباريات دور المجموعات لتصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 31 مايو المقبل إلى منتصف أكتوبر.

وأوضح "هناك بعض الملاحظات على ملعب طرابلس الدولي ولكنها في المتناول وسيتم معالجتها على الفور".

وكشف الشلماني "طُلب كاف إعداد خطة أمنية عاجلة قبل استضافة منتخب تونس في تصفيات إفريقيا".

واختتم تصريحاته "أتوجه بالشكر للجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي وتضافر الجهود الليبية من أجل الحصول على الموافقات اللازمة".

ومن المقرر أن يستضيف منتخب ليبيا نظيره التونسي مساء يوم 25 مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.