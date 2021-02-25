في الكونفدرالية - نامونجو التنزاني يتأهل إلى مجموعة بيراميدز

تأهل نامونجو التنزاني على حساب بريميرو دي أوجستو الأنجولي ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية.

وخسر نامونجو في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لكن تأهل بسبب فوزه ذهابا بستة أهداف مقابل هدفين.

وأكمل نامونجو بذلك المجموعة الرابعة في بطولة الكونفدرالية والتي تضم بيراميدز ممثل مصر.

وتضم المجموعة بجوار بيراميدز كل من الرجاءالمغربي ونكانا الزامبي.

وينطلق دور المجموعات في 10 مارس المقبل وينتهي 28 إبريل.

وبعده سيجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة جديدة لتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك بيراميدز في الكونفدرالية للموسم الثاني تواليا.

وكان بيراميدز قد حصد وصافة النسخة الماضية بعد الخسارة من نهضة بركان المغربي في النهائي.