في الكونفدرالية - نامونجو التنزاني يتأهل إلى مجموعة بيراميدز

الخميس، 25 فبراير 2021 - 18:09

كتب : محمد عبد العظيم

احتفال دييجو رولان بهدف بيراميدز الأول ضد راسينج الإيفواري (عبر حسابات بيراميدز)

تأهل نامونجو التنزاني على حساب بريميرو دي أوجستو الأنجولي ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية.

وخسر نامونجو في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لكن تأهل بسبب فوزه ذهابا بستة أهداف مقابل هدفين.

وأكمل نامونجو بذلك المجموعة الرابعة في بطولة الكونفدرالية والتي تضم بيراميدز ممثل مصر.

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز - عودة رمضان وفتحي لمواجهة الجونة في الدوري الرجاء: مجموعتنا مع بيراميدز صعبة.. لدينا رحيمي أحد أبرز اللاعبين حاليا بيراميدز عن قرعة الكونفدرالية: كل المباريات صعبة.. هدفنا التتويج باللقب قرعة الكونفدرالية - بيراميدز ضد الرجاء ونكانا والفائز من بريميرو ونامونجو

وتضم المجموعة بجوار بيراميدز كل من الرجاءالمغربي ونكانا الزامبي.

وينطلق دور المجموعات في 10 مارس المقبل وينتهي 28 إبريل.

وبعده سيجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة جديدة لتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك بيراميدز في الكونفدرالية للموسم الثاني تواليا.

وكان بيراميدز قد حصد وصافة النسخة الماضية بعد الخسارة من نهضة بركان المغربي في النهائي.

في الكونفدرالية بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
الاتحاد يخطف الفوز أمام وادي دجلة بهدف قاتل 15 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أرسنال – النني على مقاعد البدلاء.. وأوباميانج وأوديجارد أساسيان ضد بنفيكا 16 دقيقة | أوروبا
أرقام في الجول – لماذا سيكون كريم فؤاد الاسم الأبرز في الميركاتو المقبل 18 دقيقة | الدوري المصري
بورنموث يستعد؟ هنري يعلن استقالته من مونتريال بسبب ظروف أسرية 29 دقيقة | أمريكا
مجموعة مصر - رفع الحظر عن ملاعب ليبيا 47 دقيقة | إفريقيا
أرتيتا يدافع عن أوباميانج: لم يفقد قدراته.. لو سجل ضد بنفيكا لاختلف الحديث عنه 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الكونفدرالية - نامونجو التنزاني يتأهل إلى مجموعة بيراميدز ساعة | الكونفدرالية
المصري لـ في الجول: لم نطلب نقل مبارياتنا من برج العرب.. هذا ما حدث ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 2 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 3 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك