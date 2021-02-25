مران الزمالك - باتشيكو يطالب اللاعبين بالابتعاد في صدارة الدوري.. وجلسة بين عبد الحليم والبرتغالي

عقد جايمي باتشيكو المدير الفني لـ الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق على هامش مران اليوم الخميس.

وطالب باتشيكو من اللاعبين غلق ملف مباراة تونجيت السنغالي ببطولة دوري أبطال اإفريقيا، والتركيز على مواجهة وادي دجلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد البرتغالي على ثقته الكبيرة في اللاعبين لتحقيق الفوز على وادي دجلة، وللابتعاد أكثر بصدارة جدول ترتيب الدوري.

وعقد عبدالحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع باتشيكو، على هامش المران.

وتحدث عبد الحليم مع البرتغالي خلال الجلسة عن برنامج الفريق في الفترة المقبلة، بعد إعلان اتحاد الكرة عن جدول مباريات الفريق في الجولات القادمة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن جدول مواعيد 7 جولات للدوري وكذلك مؤجلات دور الـ 32 من كأس مصر.

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أدى لاعبو الزمالك، تدريبات بدنية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وخاض الفريق تدريبات بدنية بالكرة وبدون الكرة، تحت إشراف جايمي باتشيكو ومدحت عبد الهادي وأليكس دوكستا.

ويستعد الزمالك للقاء وادي دجلة يوم الإثنين المقبل في الدوري المصري في تمام السابعة والنصف على ستاد الأهلي we السلام.