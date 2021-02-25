أجندة الزمالك - مواعيد كل المباريات في الدوري والكأس وإفريقيا بين مارس ومايو

الخميس، 25 فبراير 2021 - 13:35

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

مباريات قوية ومثيرة ينتظرها الزمالك محليا في الدوري والكأس وفي دوري أبطال إفريقيا بين شهري مارس ومايو.

كتيبة جيمي باتشيكو على موعد مع مباريات مثيرة ومواجهتي قمة أمام الأهلي في أبريل ومايو.

وأعلن اتحاد الكرة مواعيد 7 جولات ومؤجلات كأس مصر. (طالع التفاصيل)

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ويبدأ الزمالك مبارياته في مارس بمواجهة وادي دجلة يوم 1 مارس.

ثم يحل ضيفا على الترجي التونسي في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 6 مارس.

يعود الأبيض للمنافسات المحلية بملاقاة سيراميكا كيلوباترا يوم 11 مارس.

وذلك قبل مواجهة الترجي مرة أخرى، ضمن الجولة الرابعة يوم 16 مارس.

بعد ذلك يدخل منتخب مصر معسكره استعدادا لملاقاة كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

عقب نهاية معسكر المنتخب سيحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دوري الأبطال يوم الثاني من أبريل.

ثم يلعب مباراة الجولة الأخيرة ضد تونغيث السنغالي بمصر يوم التاسع من أبريل.

سيلعب الزمالك ضد حرس الحدود في كأس مصر يوم 14 أبريل، قبل أن يخوض مباراة القمة المؤجلة ضد الأهلي ستلعب يوم 18 أبريل.

عقب القمة سيواجه الزمالك منافسه الانتاج الحربي يوم 22 أبريل ثم المقاولون العرب يوم 26 من الشهر نفسه.

3 مواجهات قوية تنتظر الأبيض في مايو، يبدأها بلقاء بيراميدز يوم الثاني من مايو، ثم سموحة يوم 6.

فيما يواجه الأهلي في قمة الدور الثاني يوم 10 مايو المقبل.

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