كوبا ليبرتادوريس تفتح الباب أمام عودة أندية المكسيك

الخميس، 25 فبراير 2021 - 15:53

كتب : إسلام أحمد

كوبا ليبرتادوريس

يسعى اتحاد أمريكا الجنوبية "كونيمبول" عودة الفرق المكسيكية إلى كوبا ليبرتادوريس مجددا بعد غياب دام 5 سنوات.

وظهرت تساؤلات مؤخرا بإمكانية عودة الفرق المكسيكية للمسابقة القارية الأكبر لأمريكا الجنوبية بعد تفوق تيجريس أونال المكسيكي على بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

جونزالو بيلوسو مدير التطوير قال لإذاعة "راديو لا ريد": "نمتلك علاقات جيدة مع المكسيك، هم من ابتعدوا عن المشاركة في المسابقة".

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وأضاف "عندما رأوا عوائد البطولة أرادوا العودة مجددا، عقدنا عدة اجتماعات".

وأتم "لا شيء يمكن تغييره الآن، لكنهم مدعويين للمشاركة عندما يريدوا".

وسبق أن وصلت الأندية المكسيكية إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس في 3 مناسبات، كروز أزول 2001 وتشيفاز جوادالاخارا 2010 وتيجريس 2015.

وشاركت الأندية المكسيكية في المسابقة لأول مرة منذ 1998 وحتى نسخة 2016.

ويأتي سبب ابتعاد الأندية المكسيكية عن المشاركة هو تغيير نظام البطولة وتعارض مواعيدها مع المنافسات المحلية والقارية في أمريكا الشمالية.

كوبا ليبرتادوريس
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